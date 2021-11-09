Собянин рассказал о планах благоустройства территории вдоль Яузы

Проект согласуют с москвичами через платформу "Активный гражданин"

В 2022 году планируется продолжить благоустройство парка "Яуза" на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Специалисты подготовили предварительный проект работ на территории от МКАД до Енисейской улицы. Но окончательное решение будет принято по итогам опроса самих жителей. Голосование открыто на платформе "Активный гражданин".

Онлайн-опрос проводился, кстати, и перед составлением проекта. Местные жители высказывали свои пожелания, как хотели бы преобразить район. Большинство говорили о нехватке велосипедных дорожек и спортивной инфраструктуры, об устаревших детских площадках и отсутствии условий для комфортного досуга на природе. Все замечания были услышаны и учтены.

В концепции проекта благоустройства предусмотрены новый беговой и велосипедный маршруты, в пойме реки хотят сделать экотропу. Берега реки свяжут дополнительные мостики. Любителям посидеть у воды построят деревянные пирсы.

Планируется, что в парке будет работать центр "Московского долголетия" для горожан старшего поколения, кафе, амфитеатр. Для малышей устроят детский городок с игровым ручьем – уменьшенной копией реки. На правом берегу Яузы сделают кластер с горками для катания.

Для неспешных пеших прогулок и мамочек с колясками будет удобный променад на северном участке поймы Яузы. Здесь дополнительно посадят деревья и кустарники, проложат удобные тропинки, установят скамейки и фонари.

Подробнее ознакомиться с проектом и высказать свое мнение москвичи могут на платформе "Активный гражданин". Там запущено два голосования: "Яуза вдоль Северодвинской улицы" и "Яуза – от Широкой до Енисейской".

Ранее было открыто голосование по проекту благоустройства парка "Покровское-Стрешнево".