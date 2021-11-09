"Ржавая рухлядь" Украины создает угрозу для экологии в Европе – Иванов

"Ржавая рухлядь" Украины создает угрозу для экологии в Европе – Иванов
Фото: Xinhua/Ukrinform/Sergei Gudak/www.globallookpress.com
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Состояние ГТС Незалежной внушает обоснованные опасения

Политика и экология – две взаимосвязанные сферы. Взять, к примеру, "Северный поток-2" – новый, построенный по самым современным стандартам газопровод. Его использование в Европе значительно улучшит экологию на континенте, не говоря уже о дополнительных поставках газа в ЕС. Однако в дело вмешиваются политики, которые настраивают на прокачку газа через Украину, и ставят палки в колеса "СП2". На это обратил внимание спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.

Он напомнил, что украинская газотранспортная сеть как была проложена еще в советские времена, так и работает. Киев же только эксплуатирует ее, не вкладывая денег в модернизацию.

"Эта ржавая рухлядь может в любой момент взорваться, и что тогда будет?"

– указал Иванов на риски, которые влечет за собой дальнейшее использование ГТС Украины.

При этом в Киеве настойчиво предлагают европейским партнерам выбирать ее трубопроводную сеть для поставок газа и далее, причем рассчитывают на увеличение объема прокачки. 

О том, почему Россия не считает поставки через Украину надежными, ранее говорил президент РФ Владимир Путин. Власти Незалежной оскорбились, хотя и не смогли доказать обратного.

По последним данным, "Газпром" увеличил прокачку газа через ГТС Украины, однако до максимума выкупленных мощностей предпочел не доходить.

Источник: Прайм
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость325460
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"...политики, которые настраивают..."
Гость327920
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У же не раз отмечал, что Россия таки сделает зимой пару-тройку экстремальных скачков давления в усраинской гтс... и вопрос будет окончательно снят с повестки дня! :)))))))))) Хохлобесы - слава кизяку!!! :))))))
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