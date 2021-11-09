Актер Тимофеев рассказал, что его впечатляло во время съемок фильма "16-й"

Актер Тимофеев рассказал, что его впечатляло во время съемок фильма "16-й"
Фото: imagebroker/Juergen Hasenkopf/www.globallookpress.com
Алексей Тимофеев, сыгравший роль Севчика в фильме «16-й», рассказал о том, как проходили съемки

Работа над кино, по его словам, зависит от отношений внутри команды. На съемочной площадке возникает волшебство, только если есть доброта и любовь.

"Магия кино – наверное, именно это и впечатляло меня на протяжении съемок. Для меня волшебство заключается в отношении друг к другу всей съемочной команды. Все-таки кино – это командная работа.  Именно любовь и доброта внутри команды и делает это волшебство",

 – считает Тимофеев.

Комедия "16-й" рассказывает о выборах 2016 года в США и о том, как 16 молодых россиян якобы помогли американцам выбрать Трампа.

"Чувство юмора в нашей жизни необходимо", — считает актер.

Он также отметил, что самый эмоциональный период – это подростковый возраст. Эмоции же объединяют всех – и русских, и американцев.

 "Я еще не успел посмотреть фильм. Но все же я вынес из него самое важное, по крайней мере, для себя. Подростковый возраст – это самый эмоциональный период. И будь мы счастливы или же огорчены, мы чувствуем! И это объединяет всех молодых людей, независимо от того — американцы это или же русские. Главное – всех",

 — подытожил Тимофеев.

Первыми увидеть кино должны были жители США, но премьера в Нью-Йорке дважды была сорвана. Российский показ состоялся 8 ноября.

Источник: 16film ✓ Надежный источник
отдел информации

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