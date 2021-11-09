В Москве наплевательски отнеслись к заявлению Обамы

В Москве наплевательски отнеслись к заявлению Обамы
Барак Обама. Фото: Christoph Soeder/dpa/www.globallookpress.com
Критические замечания экс-главы Белого дома в адрес российского руководства не попали в цель

Заявления бывшего президента США Барака Обамы не заслуживают внимания. На это совершенно открыто указал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов во вторник, 9 ноября.

Ранее Обама посетил конференцию ООН по климату в шотландском Глазго и был разочарован, что не встретил там лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Когда журналисты попросили Сергея Иванова поделиться, как он отнесся к словам бывшего американского президента, он не стал скрывать: "Наплевательски", – ответил представитель главы РФ.

Как пояснил Иванов, он не следит за выступлениями Обамы. Впрочем, и критические замечания действующего руководителя Белого дома его мало волнуют.

"Байден сказал, что у нас тундра горит. И что?"

– приводит РИА "Новости" комментарий Сергея Иванова.

Ранее в Кремле уже отреагировали на слова Джо Байдена о "горящей тундре". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лесные пожары в России, действительно, случаются, но от этого бедствия страдают и сами США, и Турция, и другие страны. При этом в Москве предположили, что помощники не доносят до сведения Байдена всю информацию. Поэтому о действиях России по климатической повестке Путин готов проинформировать американского коллегу лично.

Конференция ООН по изменению климата стартовала в Глазго 31 октября. На мероприятие прибыли многие высокопоставленные участники, однако внимания  вопросам экологии они уделяли не так много. В частности, президент Украины Владимир Зеленский опоздал на собственное выступление, а глава правительства Великобритании Борис Джонсон уснул на заседании.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость329869
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На встречу с Байденом нужно ехать с противогазом.
Гость325460
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Проехали
советский инженер
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Ну да, наплевательски. А как к Обаме ещё относиться если он лжёт. Вот откуда он взял что Россия производит сильное углеродное загрязнение? Американская, китайская и европейская промышленность загрязняют гораздо больше. И кроме того российские леса нейтрализуют загрязнение.
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