Украинец припомнил президенту несдержанное обещание

Некогда активно поддерживающий Владимира Зеленского Евгений Комаровский решил сменить свою тактику. И если раньше телеведущий был одним из членов команды кандидата в президенты Незалежной, то теперь доктор использует едва ли не любую возможность, чтобы за это оправдаться.

Комаровский в интервью Дмитрию Гордону признался, что считает поддержку Зеленского в ходе его предвыборной кампании ошибкой. Стоит напомнить, что в 2019 году действующий президент заявил, что в случае своей победы сделает своего сторонника куратором медицины на Украине. Общение он не сдержал. Возможно, с этим и связано утверждение телеведущего о том, что Зеленский, который победил два года назад, и Зеленский сейчас – два разных человека.

Забыл лидер Незалежной и о намерении баллотироваться только на один срок. Желание Зеленского участвовать в выборах 2024 года Комаровский назвал "неправильным".

То, что сейчас бывший актер руководит страной, врач объяснил тем, что 73% избирателей "лопухнулись".

"Потому что нам было важно, чтобы это не была команда Порошенко... Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было",

– раскаялся Комаровский.

Вспоминая о событиях 2019 года, он сравнил действующего и бывшего президентов с грибами, назвав Порошенко мухомором, а Зеленского – чем-то непонятным. Мол, понадеялся, что все будет хорошо. Но ожиданиям не суждено было оправдаться. "Логика не сработала", – печально заключил собеседник Гордона.

Ранее Комаровский заявил, что Зеленский использовал его для самопиара.