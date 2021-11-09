"У меня не было выбора": поддерживавший Зеленского доктор Комаровский публично раскаялся

"У меня не было выбора": поддерживавший Зеленского доктор Комаровский публично раскаялся
Доктор Комаровский. Кадр youtube.com
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Украинец припомнил президенту несдержанное обещание

Некогда активно поддерживающий Владимира Зеленского Евгений Комаровский решил сменить свою тактику. И если раньше телеведущий был одним из членов команды кандидата в президенты Незалежной, то теперь доктор использует едва ли не любую возможность, чтобы за это оправдаться. 

Комаровский в интервью Дмитрию Гордону признался, что считает поддержку Зеленского в ходе его предвыборной кампании ошибкой. Стоит напомнить, что в 2019 году действующий президент заявил, что в случае своей победы сделает своего сторонника куратором медицины на Украине. Общение он не сдержал. Возможно, с этим и связано утверждение телеведущего о том, что Зеленский, который победил два года назад, и Зеленский сейчас – два разных человека. 

Забыл лидер Незалежной и о намерении баллотироваться только на один срок. Желание Зеленского участвовать в выборах 2024 года Комаровский назвал "неправильным". 

То, что сейчас бывший актер руководит страной, врач объяснил тем, что 73% избирателей "лопухнулись".

"Потому что нам было важно, чтобы это не была команда Порошенко... Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было", 

– раскаялся Комаровский. 

Вспоминая о событиях 2019 года, он сравнил действующего и бывшего президентов с грибами, назвав Порошенко мухомором, а Зеленского – чем-то непонятным. Мол, понадеялся, что все будет хорошо. Но ожиданиям не суждено было оправдаться. "Логика не сработала", – печально заключил собеседник Гордона. 

Ранее Комаровский заявил, что Зеленский использовал его для самопиара. 

Источник: Ютуб-канал "Дмитрий Гордон" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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