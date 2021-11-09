Оказалось, арестанту не чужды нежные чувства

С тех пор, как скандальный украино-грузинский политик Михаил Саакашвили вернулся на родину и загремел в тюрьму, его имя не сходит со страниц информационных изданий. Недавно в Сеть попали кадры из одиночной камеры заключенного. Зоркая журналистка Ольга Скабеева обратила внимание на любопытную деталь.



Взгляд знаменитой российской телеведущей привлекли фотографии, которые размещены на стенах скромного жилища бывшего грузинского главнокомандующего. Оказалось, украсить понурый вид своей арестантской конуры Михаил Николозович решил с помощью ярких снимков с любовницей Елизаветой Ясько.

Стоит отметить, что скандальный государственный деятель не особо следит за чистотой своей камеры. Его вещи скомканы в кучу, а пол завален какими-то бумажками. На столе также скопились груды мусора. Все, что скрашивает серые будни заключенного – это две фотографии. На одной он красуется в обнимку со своей украинской возлюбленной, а на второй запечатлен момент, когда Саакашвили и его любовница отдыхали на природе.

"Миша не только военный преступник, Миша – романтик", – иронизирует телеведущая в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что появление экс-президента в родной стране не добавило стабильности этому государству. Сторонники Саакашвили устраивают акции протеста. Недавно стало известно, что политику "обманом" поменяли место заключения. Сейчас он содержится в медицинском блоке Глданской тюрьмы. Михаил Николозович заявил, что продолжит свою голодовку и будет отказываться даже от лекарств. Такую информацию публикует издание "Коммерсантъ".

Отметим, что транспортировку Саакашвили из одной тюрьмы в другую осуществили с помощью вертолета. В тюрьме Рустави политик находился больше месяца.