Секрет легкой чистки этих предметов кроется в современного вида салфетках

Зачастую чистка решеток с газовой плиты и из духовки откладывается на потом. А когда руки все-таки доходят до того, чтобы заняться этой работой, отмыть эти предметы оказывается очень тяжело. Однако есть необычный лайфхак, как справиться с этой задачей.

Как отмыть решетки с газовой плиты и из духовки

Удалить грязь поможет любопытное изобретение 21 века – салфетки для белья. У них есть антистатическое свойство, которое позволяет размягчить засохшую на решетках пищу.

Итак, сначала нужно разложить в ванной эти салфетки – чем больше, тем лучше, на них положить решетки и залить их горячей водой. Затем нужно в воду добавить немного средства для мытья посуды, и оставить все на ночь. Утром можно вытереть этими салфетками решетки – грязь будет очень легко отпадать. Затем хорошенько промыть решетки водой.

Однако такой трюк не пройдет с решетками, которые заржавели. Так можно испортить поверхность ванны. В этом случае придется положить салфетки с решетками в какую-то тару.

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