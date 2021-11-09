Более 70 тысяч за куртку: одежду мигрантов на польской границе обсудили в Сети

Более 70 тысяч за куртку: одежду мигрантов на польской границе обсудили в Сети
Фото: Patrick Pleul / dpa / www.globallookpress.com
Беженцы в брендовых пуховиках возмутили пользователей

Кризис на границе Польши и Белоруссии, похоже, достиг своего пика. Пока поляки собираются строить стену и стягивают боевую технику, чтобы защитить себя от нелегальных беженцев, в Сети обсуждают одежду мигрантов. 

В "Твиттере" появилось фото, на котором один из нелегалов запечатлен в пуховике, похожим на куртку бренда Canada Goose. На распродаже такую можно урвать за примерно 72 тысячи рублей. Без скидки она стоит примерно 90 тысяч. 

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни поверили, что мигранты действительно носят столь дорогую одежду. Другие же решили, что пуховик могли купить в сэконд-хэнде или же на AliExpress. 

"Это подделки низкого качества. Поляки делают вид, что не понимают", "За счет гусударства одели. На которое воюют", "Поляки не слышали про паль?", "Ага, сам смотрел вчера как они одеты – у нас на улице люди хуже одеты чем эти беженцы! Ну они ведь и не нищие, платят тысячи по 4 зеленых минимум за путевку в Европу!", "Да, одеты очень прилично. Не в обносках", "Не бедные такие "беженцы", 

– написали под постом.

Ранее в российском МИДе ответили на заявления Запада о том, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии – часть "гибридной спецоперации" Москвы и Минска. 

Источник: "Твиттер" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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