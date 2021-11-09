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В Коломне произошла трогательная история. Женщина села в свою машину, завела ее и услышала мяукание. Оказалось, что в моторном отсеке застрял котенок.
Жительница Коломны не растерялась и вызвала спасателей, который аккуратно вытащили животное. Женщина не оставила пушистого в беде, а отвезла его в ветклинику – у малыша оказалось несколько травм. Она намерена оставить зверька себе, если не объявятся хозяева.
Бездомные животные часто греются в моторных отсеках и на колесах в холодное время года. Специалисты призывают всегда проверять эти места, чтобы спасти жизнь пушистикам, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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