СМИ поведали о том, к чему точно не стоит прикасаться во время рейса

Пассажирский лайнер можно смело считать таким же грязным видом транспорта, как и наземный. Сотни людей оставляют после рейса десятки килограммов мусора. С личной гигиеной пассажиров все тоже не так хорошо – не все попадают в цель в туалете и моют руки. Рассказываем о том, какие места в самолете являются самыми грязными.

Задний карман сидения

Кто-то путает карман с мусорным бачком, кто-то же просто по привычке складывает туда фантики. Здесь скапливаются бутылки, гигиенические пакеты, остатки еды и различные огрызки. Персонал никогда не протирает инструкцию по безопасности, хотя бортпроводники чистят эти неприятные карманы, в которых побывал лес рук. Надеяться на дезинфекцию, правда, не стоит.

Столик

Люди трогают поверхность столика несколько раз во время полета. Ручаться за чистоту их рук точно не стоит. Иногда родители пользуются этим предметом для того, чтобы поменять ребенку подгузники.

Чайник

Если у вас есть знакомые, которые работают в авиакомпании, поинтересуйтесь, какой посудой они пользуются. Многие ответят, что пьют только лишь из собственной тары. Специальный "чайник" редко промывают, что в целом заметно невооруженым глазом по накипи и осадкам.

Проем между сиденьями

Пассажиры любят пощеголять в носках или босиком по ковролину, которым устлан проход. Однако его крайне редко пылесосят – персоналу банально не хватает времени на такую уборку.

Туалет

Из-за тряски многие не попадают и "промахиваются". Некоторые недобросовестные пассажиры не убирают за собой. А члены экипажа не скрывают, что туалеты моются лишь раз в сутки.

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