Рыжеволосый бунтарь грезит о возвращении в Британию

И хотя принц Гарри почти в каждом своем выступлении говорит о том, как плохо ему было в Букингемском дворце, знающие источники уверяют, что внук Елизаветы II очень хочет воссоединиться с королевской семьей.

Как рассказал эксперт Ричард Иден, сейчас герцог Сассекский только и думает о том, чтобы вернуться на родину. Но первый шаг он делать не спешит. По информации СМИ, бунтарь мог бы вновь начать исполнять свои королевские обязанности, но если его об этом попросят. Например, родной отец – принц Чарльз.

"Я думаю, ему очень понравится, если королевская семья прибежит с мольбами: "Пожалуйста, вернись из Монтесито, ты нам нужен!"

– рассуждает эксперт.

Тем более, что хотя и отношения принца с другими членами королевской семьи оставляют желать лучшего, он по-настоящему переживает за свою бабушку. Особенно после ряда новостей, которые подтверждают слухи о том, что здоровье стало подводить Елизавету II.

Так, ранее стало известно, что принц Гарри планирует вернуться в Лондон, потому что его серьезно напугали сообщения о госпитализации королевы. Вероятно, герцоги Сассекские вместе с детьми прилетят в Великобританию на Рождество. Таблоиды также сообщают, что рыжеволосый внук Елизаветы II до сих пор переживает, что не успел лично попрощаться с дедушкой – принцем Филиппом.