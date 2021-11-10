В ходе своей речи бывший американский президент допустил множество неточностей

В шотландском Глазго в самом разгаре климатическая конференция. Накануне со своей речью выступил экс-президент США Барак Обама. И, похоже, нелепые оговорки во время публичных выступлений стали уже традиционными для глав Белого дома.

Так, во время речи Обама назвал Глазго "Изумрудным островом", хотя таким образом принято называть постоянно "зеленую" Ирландию.

И все бы ничего, но после этого бывший президент перепутал Уильяма Шекспира с Робертом Бернсом, пишет телеканал "360". Великий драматург у демократа вдруг почему-то стал бардом. В Шотландии так обычно называют поэта, день рождения которого является национальным праздником и отмечается 25 января.

На этом "сюрпризы" не закончились. У журналистов, например, сложилось впечатление, что на саммит Обама прилетел не только для обсуждения изменения климата, но и для того, чтобы поговорить о себе. Во время речи экс-глава Белого дома 56 раз использовал слова "я" и "мне".

"Теперь я частное лицо, поэтому такие поездки кажутся немного другими, чем раньше. Меня не приглашают на большое групповое фото. Я снова стою в пробках. Когда я вхожу в комнату, не звучит музыка",

– разглагольствовал Обама, стоя за трибуной.

Ранее экс-президент Штатов раскритиковал лидеров России и Китая за отсуствие на конференции COP26. Демократ подчеркнул, что ему жаль, что главы государств, которые являются едва ли не крупнейшими источниками выбросов, проигнорировали мероприятие в Глазго.