Многие неудобства нивелируются множеством других преимуществ

И хотя из-за пандемии коронавируса число студентов, приезжающих из Финляндии в Россию, сократилось, учащиеся лучших вузов с удовольствием рассказывают о своих буднях.

Конечно, почти всегда много вопросов вызывают общежития. Многие иностранцы не привыкли делить свою комнату с кем-то еще. Да и ремонт, порой, оставляет желать лучшего.

Эсси Анттила, например, учится в МГУ и живет в Главном здании. Когда она заселилась, то тут же обратила внимание на плинтуса, которые плохо держались, строительную пыль и неровный пол. На кухню студентка даже не стала заходить, потому что они находятся в таком состоянии, что ими почти никто не пользуется.

Но опыт все-таки ценнее. Тем более, что в России финансовый вопрос стоит не так остро. Финской стипендии хватает с головой на жизнь в Москве. Например, Анттила получила стипендию в размере 1500 евро, 500 евро в месяц по еще одной программе, еще 500 евро в качестве материальной помощи. Также студенты ежемесячно получают по 800 евро кредита.

Сложностей в изучении языка не возникает. Пары ведутся на английском, а русский студенты учат на курсах, а после отрабатывают полученные навыки в повседневной жизни.

Говоря об учебе в России, другая студентка, Анна Бергер, рассказала, что ей очень нравится отношение русских к изучению литературы, искусства и истории.

"Здесь понимаешь, что интересная жизнь – это такая, когда постоянно узнаешь что-то новое",

– заключила иностранка.

Ранее попробовавший русскую кухню японский студент поделился впечатлениями.