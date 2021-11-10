Мэр Киева считает пародии на себя неудачными

Украинский политик Виталий Кличко стал гостем передачи "В гостях у Гордона". Именитый спортсмен высказался на тему того, что основанная президентом Незалежной Владимиром Зеленским компания "Квартал 95" постоянно пытается его поддеть и выставить глупым.

Речь идет о различных юмористических шоу, в которых периодически смеются над Кличко. Виталий уверен – подобное имеет вполне логичное объяснение. Мол, Зеленский всячески пытался устранить возможных конкурентов.

"Я считаю, что это был проект зачистки электорального поля. Все делалось умышленно", – отметил политик.

Мэра Киева не впечатлили пародии на себя. Адресованный ему юмор Кличко назвал "шутками ниже плинтуса". Виталий добавил, что все номера сделаны некачественно.

Спортсмен акцентировал внимание на том, что на данный момент рейтинги "Квартала 95" достаточно низкие. Причина, как он считает, кроется в неумении представителей компании хорошо шутить.

Также Кличко высказался о непростых взаимоотношениях с президентом Украины. Виталий намекнул на то, что Зеленский не горит желанием с ним контактировать.

Как рассказал госдеятель, до выборов Владимир не общался с ним. После выборов политики все-таки встретились и обсудили рабочие вопросы. За этим последовал год тишины, когда Зеленский начал снова игнорировать Виталия. Такое поведение главы государства боксер считает недопустимым. Ведь президент, по его мнению, должен поддерживать связь со всеми своими подчиненными.

Ранее стало известно о том, что партия Кличко "УДАР" призвала лишить депутата Рады гражданства из-за поздравления Владимира Путина.