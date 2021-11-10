Мужчина работал на СБУ

Украинского шпиона разоблачили в Ялте. Об этом сообщили в ФСБ РФ в среду, 10 ноября.

По данным ведомства, местный житель с период с 2017 по 2018 г.г. собирал в Крыму секретные сведения, в том числе о деятельности российских силовых структур и их сотрудниках.

"Федеральной службой безопасности пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины",

– приводят "Известия" сообщение пресс-службы ФСБ. Возбуждено дело о государственной измене. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Видеокадры операции ФСБ публикует РИА "Новости".



