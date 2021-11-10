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Украинского шпиона разоблачили в Ялте. Об этом сообщили в ФСБ РФ в среду, 10 ноября.
По данным ведомства, местный житель с период с 2017 по 2018 г.г. собирал в Крыму секретные сведения, в том числе о деятельности российских силовых структур и их сотрудниках.
"Федеральной службой безопасности пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины",
– приводят "Известия" сообщение пресс-службы ФСБ. Возбуждено дело о государственной измене. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
Видеокадры операции ФСБ публикует РИА "Новости".
Ситуация на границе остается напряженной