В Ялте разоблачили украинского шпиона

Мужчина работал на СБУ

Украинского шпиона разоблачили в Ялте. Об этом сообщили в ФСБ РФ в среду, 10 ноября.

По данным ведомства, местный житель с период с 2017 по 2018 г.г. собирал в Крыму секретные сведения, в том числе о деятельности российских силовых структур и их сотрудниках. 

"Федеральной службой безопасности пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины",

– приводят "Известия" сообщение пресс-службы ФСБ. Возбуждено дело о государственной измене. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Видеокадры операции ФСБ публикует РИА "Новости".


Источник: Известия
Николай ВИКТОРОВ

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