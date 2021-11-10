Зимой в Незалежной может разразиться катастрофа, когда не будет ни газа, ни света, ни отопления

Украина возвращается во времена, когда мыться и кипятить чайник приходилось в строго отведенное время. Об этом заявила эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Незалежной Алина Логозяк. По ее оценке, нынешней зимой население столкнется с веерными отключениями электричества со всеми вытекающими последствиями.

Ситуация с местной энергетикой сейчас такова, что ресурсов для бесперебойной подачи тепла, горячей воды и электричества в дома хватит в лучшем случае до Нового года. Потом разразится катастрофа.

"Мы уходим в 90-е годы, когда мы с вами чай грели в определенные часы",

– предупреждает специалист. По ее словам, спасти положение можно, если в экстренном порядке заключить контракты с Россией и Белоруссией на поставку энергоресурсов.

Однако украинские власти отказываются покупать российский газ напрямую, предпочитая так называемый реверс. По факту, Украина отбирает часть топлива, которое идет транзитом из РФ в ЕС, но платит за него уже по европейским ставкам. Учитывая резкий скачок цен на газ в Европе этой осенью, стоимость топлива для населения Незалежной, бюджетных организаций и предприятий выросла в разы.

По словам Логозняк, люди на Украине уже "не тянут" такие тарифы, которые могут стать еще выше зимой, когда наступит дефицит топлива.

"У меня такое ощущение, что это просто геноцид нашего населения",

– высказалась эксперт в эфире телеканала "UkrLive".

Ранее в правительстве страны отвергли появившиеся в прессе сообщения о том, что власти готовят график веерных отключений электричества. При этом от импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии Незалежная решила отказаться.