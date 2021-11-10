В Кремле выбрали главную новогоднюю елку России - фото

90-летнее дерево срубят в Подмосковье

В Кремле выбрали, какая елка украсит площадь в этом году. 

По словам Елены Крыловой, было несколько десятков вариантов, но в итоге было решено оставить выбор на 28-метровой ели, которую срубят в подмосковном Щелково, пишет "Радио 1". Возраст дерева составляет 90 лет, диаметр – 56 сантиметров. 

Крылова также рассказала, что к отбору относятся с максимальной серьезностью, оценивая ее внешний вид, объем хвои. Также важно, чтобы к дереву можно было легко подъехать.

Доставить елку в Москву планируют в середине декабря. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Москва сделала Брюсселю предложение для решения миграционного кризиса с Минском - СМИ

Ситуация на границе остается напряженной

Шольц отверг опыт Шредера при выстраивании отношений с Москвой – Bild

Ожидаемого сближения России и Германии после перемен в немецком правительстве не предвидится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей