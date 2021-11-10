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В Кремле выбрали, какая елка украсит площадь в этом году.
По словам Елены Крыловой, было несколько десятков вариантов, но в итоге было решено оставить выбор на 28-метровой ели, которую срубят в подмосковном Щелково, пишет "Радио 1". Возраст дерева составляет 90 лет, диаметр – 56 сантиметров.
Крылова также рассказала, что к отбору относятся с максимальной серьезностью, оценивая ее внешний вид, объем хвои. Также важно, чтобы к дереву можно было легко подъехать.
Доставить елку в Москву планируют в середине декабря.
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