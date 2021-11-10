В Москве откорректировали температуру батарей с наступлением морозов

Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
Система городского отопления в Москве работает в соответствии с фактической погодой на улице. Поэтому с наступлением холодов показатели в сети были откорректированы в сторону повышения. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он пояснил, что изменения в параметрах системы централизованного теплоснабжения происходят автоматически под контролем сотрудников диспетчерских служб. Задания при этом выставляются заранее на основании краткосрочного прогноза погоды.
Соответственно, как только в Москве начались первые заморозки, батареи в домах сразу стали теплее.
"Температура теплоносителя в магистральных сетях составляет 87–89 градусов по Цельсию",
– уточнил Петр Бирюков.
Накануне в Москве лег на землю первый снег. По прогнозу Гидрометцентра РФ, в ближайшие дни в столице слегка потеплеет, хотя небольшие осадки в виде снега продолжатся. А в начале следующей неделе столбики термометров днем опустятся до -5 градусов.
Ситуация на границе остается напряженной
Ожидаемого сближения России и Германии после перемен в немецком правительстве не предвидится