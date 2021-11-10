В Москве откорректировали температуру батарей с наступлением морозов

В Москве откорректировали температуру батарей с наступлением морозов
Фото: Konstantin Kokoshkin/GLOBAL LOOK press
Коммунальные службы следят, чтобы москвичам дома было комфортно в любую погоду

Система городского отопления в Москве работает в соответствии с фактической погодой на улице. Поэтому с наступлением холодов показатели в сети были откорректированы в сторону повышения. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он пояснил, что изменения в параметрах системы централизованного теплоснабжения происходят автоматически под контролем сотрудников диспетчерских служб. Задания при этом выставляются заранее на основании краткосрочного прогноза погоды.

Соответственно, как только в Москве начались первые заморозки, батареи в домах сразу стали теплее.

"Температура теплоносителя в магистральных сетях составляет 87–89 градусов по Цельсию",

– уточнил Петр Бирюков.

Накануне в Москве лег на землю первый снег. По прогнозу Гидрометцентра РФ, в ближайшие дни в столице слегка потеплеет, хотя небольшие осадки в виде снега продолжатся. А в начале следующей неделе столбики термометров днем опустятся до -5 градусов.

Источник: mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Москва сделала Брюсселю предложение для решения миграционного кризиса с Минском - СМИ

Ситуация на границе остается напряженной

Шольц отверг опыт Шредера при выстраивании отношений с Москвой – Bild

Ожидаемого сближения России и Германии после перемен в немецком правительстве не предвидится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей