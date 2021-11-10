В Москве откорректировали температуру батарей с наступлением морозов

Коммунальные службы следят, чтобы москвичам дома было комфортно в любую погоду

Система городского отопления в Москве работает в соответствии с фактической погодой на улице. Поэтому с наступлением холодов показатели в сети были откорректированы в сторону повышения. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он пояснил, что изменения в параметрах системы централизованного теплоснабжения происходят автоматически под контролем сотрудников диспетчерских служб. Задания при этом выставляются заранее на основании краткосрочного прогноза погоды.

Соответственно, как только в Москве начались первые заморозки, батареи в домах сразу стали теплее.

"Температура теплоносителя в магистральных сетях составляет 87–89 градусов по Цельсию",

– уточнил Петр Бирюков.

Накануне в Москве лег на землю первый снег. По прогнозу Гидрометцентра РФ, в ближайшие дни в столице слегка потеплеет, хотя небольшие осадки в виде снега продолжатся. А в начале следующей неделе столбики термометров днем опустятся до -5 градусов.