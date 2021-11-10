"Город будущего" в La’PinoHall впервые откроет свои двери для церемонии награждения UrbanAwards 2021

Гостей ждет море впечатлений от современного и комфортного комплекса

Финальное голосование жюри московской премии UrbanAwards 2021 состоялось 9 ноября. Победителей объявят 24 ноября на грандиозной церемонии награждения. Мероприятие пройдет в абсолютно новом event-пространстве – многофункциональном банкетно-концертном комплексе La’PinoHall. Здание разместилось в сосново-березовой роще, на закрытой охраняемой территории.

В дизайне комплекса идеально сплелась эстетика природных фактур с элегантный минимализмом, элементами hi-tech и новейшими технологиями от ведущих мировых производителей.

Только здесь классика и инновации, масштаб и комфорт находятся в безупречном балансе и создают достойное окружение для самого впечатляющего мероприятия рынка недвижимости.

Гостей церемонии приятно удивит безграничное внутреннее пространство концертного зала, отсылки к "мегаполису будущего", футуристические фотозоны. Всей этой красотой гости будут наслаждаться под звуки ошеломляющих хитов одной из самых популярных групп современности, название которой пока остается тайне, как и изысканные блюда роскошного банкета.

Шок от масштаба и высокого уровня организации гарантирован! Кстати, юбилей знаменитого Николая Баскова прошел именно в этом комплексе.

Ко всему прочему, к удобству гостей на территории La’PinoHall предусмотрена собственная парковка.

Забронировать лучшее место можно на сайте. Торопитесь, ведь стоимость билетов повышается.

