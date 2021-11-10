Одинцовский округ возглавил антирейтинг по COVID-19 в Подмосковье

Лучше всех эпидемиологическая ситуация складывается в Луховицах и Электростали

Одинцовский округ, Химки и Мытищи возглавили антирейтинг по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки в Подмосковье. О последних данных по COVID-19 сообщили в региональном Минздраве в среду, 10 ноября.

Отмечается, что в Одинцовском округе выявлено 210 новых случаев инфицирования, в Химках – 208, в Мытищах - 189. Далее идут Балашиха (183), Люберцы (125), Подольск (119), Истра (111), Ленинский округ (108), Солнечногорск (104).

В Пушкино за сутки заболели 95 человек, в Сергиево-Посадском округе – 92, в Чехове – 91, в Красногорске – 88, в Коломне – 83, в Раменском округе - 73, в Наро-Фоминском – 54, в Королеве – 49, во Фрязино – 45, в Лобне - 44, в Луховицах и Электростали – по 40.

В целом за последние сутки в регионе зафиксировано 2649 новых случаев заражения COVID-19, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Общее количество заболевших перевалило за 547 тысяч.

Ранее сегодня были обнародованы статистические данные по всей России – инфекцию подхватили еще 38 058 человек, в том числе в Москве – 3 927 инфицированных.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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