Академии "Маяк" Росатома присвоили имя советского ученого Сахарова

Академии "Маяк" Росатома присвоили имя советского ученого Сахарова
Андрей Сахаров. Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
В церемонии приняли участие представители "Росатома", а также потомок заслуженного деятеля

10 ноября, во Всемирный день науки за мир и развития, в Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония присвоения имени выдающегося ученого Андрея Сахарова академии "Маяк" Росатома. Регион является одним из главнейших центров атомной промышленности России – именно здесь расположен федеральный ядерный центр – саровский Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Тут разрабатывали технологии, над которыми в свое время работал Сахаров.

Ученый вошел в историю не только как один из создателей ядерного оружия, позволившего добиться мирового равновесия, но и как лауреат Нобелевской премии в области сохранения мира, а также борец за права человека.

В центре Нижнего Новгорода, на месте слияния Оки с Волгой, что довольно символично, Академия "Маяк" и получила имя знакового деятеля. В церемонии участвовали глава РАН Александр Сергеев, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, внучка Сахарова – Марина Сахарова-Либерман, а также глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Во время вступительной речи Сергеев отметил, что в этом году празднуется столетие со дня рождения Сахарова – торжественные мероприятия проходят не только в Российской Федерации, но и за ее пределами. Инициатива о присвоении академии имени величайшего соотечественника возникла вовсе не целенаправленно – речь идет о спонтанной идее.

Лихачев же указал, выступая на торжественной церемонии, что заслуги Сахарова перед страной бесценны – имя ученого неразрывно связано с величайшими открытиями прошлого столетия. А достижения Сахарова сыграли одно из ключевых значений в укреплении обороноспособности государства, став прорывом в атомной науке.

"В знак нашего глубокого уважения к заслугам этого замечательного человека мы выступили с инициативой присвоения имени академика Сахарова новому образовательно-культурному центру Росатома в Нижнем Новгороде – Академии "Маяк"", – указал Лихачев.

Как отметила Марина Сахарова-Либерман, Академия имени ее предка позволит раскрыть стране новые таланты среди будущих ученых. Сахаров запомнился не только как гениальный инженер, но и фундаменталист физики, разработавший метод получения сверхсильных магнитных полей и токамака в термоядерном синтезе.

После церемонии на площадке "Маяка" состоялся форум "Наука за мир и развитие", проведенный под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

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