Зарубежные журналисты поражаются смекалке наших сограждан

Внимание американских журналистов привлек небольшой российский городок Певек на Чукотке. Экспертов удивило то, что этот городок отапливается при помощи малой атомной станции, расположенной на барже, которая плавает неподалеку в Северном Ледовитом океане.



Американцы решили с юмором подойти к описанию этого достижения инженерной мысли и опубликовали целую историю про некоего местного бухгалтера Павла Рожкова, который является большим любителем понежиться в душе. Журналисты Соединенных Штатов Америки с особым смаком отмечают, что русский товарищ не из брезгливых, раз не чурается омывать свое тело горячей водой, нагревающейся прямиком от ядерного реактора.

Впрочем, потом корреспонденты перешли к более деловому языку и отметили, что наше государство чутко реагирует на климатические изменения и сейчас собирается активно развивать ядерное отопление многоквартирных домов. Данная задача будет решаться путем строительства малых атомных станций.

Любопытно, что американский профессор Якопо Буонджорно признал: наши специалисты в этом вопросе занимают передовые позиции. При этом опыт россиян в отоплении домов кажется американцу весьма "интересным", так как эта идея представляется ему экологически прогрессивной.

Кстати, недавно в Китае удивились российскому способу пить чай. Местного блогера изумило, что россияне очень любят класть в напиток сахар.