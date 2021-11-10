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Внимание американских журналистов привлек небольшой российский городок Певек на Чукотке. Экспертов удивило то, что этот городок отапливается при помощи малой атомной станции, расположенной на барже, которая плавает неподалеку в Северном Ледовитом океане.
Американцы решили с юмором подойти к описанию этого достижения инженерной мысли и опубликовали целую историю про некоего местного бухгалтера Павла Рожкова, который является большим любителем понежиться в душе. Журналисты Соединенных Штатов Америки с особым смаком отмечают, что русский товарищ не из брезгливых, раз не чурается омывать свое тело горячей водой, нагревающейся прямиком от ядерного реактора.
Впрочем, потом корреспонденты перешли к более деловому языку и отметили, что наше государство чутко реагирует на климатические изменения и сейчас собирается активно развивать ядерное отопление многоквартирных домов. Данная задача будет решаться путем строительства малых атомных станций.
Любопытно, что американский профессор Якопо Буонджорно признал: наши специалисты в этом вопросе занимают передовые позиции. При этом опыт россиян в отоплении домов кажется американцу весьма "интересным", так как эта идея представляется ему экологически прогрессивной.
Кстати, недавно в Китае удивились российскому способу пить чай. Местного блогера изумило, что россияне очень любят класть в напиток сахар.
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