Американский стюард поделился забавными моментами с работы

Сотрудник воздушного авиаперевозчика из США Томми Чимато рассказал своим подписчикам, с какими странными вопросами ему периодически приходится сталкиваться во время рейсов. Оказалось, что иногда людей интересуют вещи, которые слабо укладываются в голове здравомыслящего человека.



Молодой человек записал видеоролик и выложил его на своем личном аккаунте в социальной сети "Тик-Ток". Оказалось, что однажды бортпроводнику пришлось объяснять человеку, почему остальные люди на этом самолете летят в тот же город, что и он. По словам Томми, к нему обратился пассажир эконом-класса. Человек объявил, что хочет знать, "куда летят остальные пассажиры", вольготно разместившиеся в бизнес-классе. В итоге работнику пришлось невозмутимо объяснять, что весь самолет целиком летит в одно место и не собирается разделяться по пути.

Также блогера удивил турист, который непременно хотел выяснить точное количество полетов бортпроводника. Американец подчеркнул, что за двое суток может совершить девять перелетов, поэтому очень давно не считает их число. Парня удивило, что пассажир пытается получить ответ на такой странный для стюарда вопрос.

А еще Томми поражают люди, которые жалуются на громкий шум в салоне и требуют, чтобы сотрудники авиакомпании отключили его. Кто-то забывает, что сложная техника поднимает их в небо и с огромной скоростью доставляет в пункт назначения, что может сопровождаться небольшими неудобствами в виде шума.

Кстати, недавно были названы самые грязные места в самолете. Пассажирам посоветовали не касаться заднего кармана сидения и столика.