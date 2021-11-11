Минимизировать риск развития грибков очень легко

Осенью многие закладывают морковь на длительное хранение. Чтобы во время зимовки корнеплоды не испортились, необходимо соблюсти некоторые нюансы. Опытные огородники советуют обрабатывать урожай золой или мелом.

Одним из наиболее важных действий считается срез ботвы. Если оставить растительность, то она будет забирать у плодов часть жидкости. Как следствие – морковь станет сухой и не очень вкусной.

Чтобы избежать прорастания корнеплодов, необходимо также срезать часть верхушки (примерно на пять-восемь миллиметров). В итоге вы получаете место среза, уязвимое для вредных микроорганизмов.

Здесь на помощь придет зола или мел. Данные средства сослужат вам хорошую службу. Они обеззаразят "оголенную" поверхность и предотвратят ее дальнейшее загнивание.

Как обеззаразить морковь

С этим справится любой, даже самый "зеленый" огородник. Просто "припудрите" места среза золой или мелом. После этого можно отправлять корнеплоды на длительное хранение.

Полезные советы по хранению моркови

Морковь желательно хранить в песке или в опилках. Если один плод начнет гнить, то процесс разложения не затронет других "соседей". Процесс закладки достаточно прост – нужно чередовать растения со слоем песка или опилок.

Появление гнили нередко провоцирует повышенная влажность в помещении. Чтобы корнеплоды не испортились, разместите рядом с местом их хранения емкости с негашеной известью. Так вы убьете сразу двух зайцев – снизите процент влажности и обеззаразите воздух.

Ранее "Утро.News" поделилось необычным способом хранения моркови.