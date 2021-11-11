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Известный врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, как можно скорректировать свое питание для того, чтобы всегда оставаться бодрым. Оказалось, некоторые продукты лишают человека энергии и заставляют его чувствовать себя разбитым.
Любопытно, что кандидат медицинских наук в числе таких продуктов указала кофе, который издавна считается энергетическим напитком. По словам Чехониной, кофе помогает зарядиться бодростью только, если употреблять его в умеренном количестве. А вот если перепить ароматный напиток, человек ощутит упадок сил и в целом может почувствовать себя нехорошо.
Также те, кто всегда хотят быть в тонусе, должны отказаться от продуктов с сахаром. Шоколадки, пирожные, печенье и другие лакомства активизируют насыщение организма глюкозой, которая очень быстро впитывается в кровь. Из-за этого эффекта в первое время человек чувствует прилив сил, который, впрочем, очень быстро сменяется желанием прикорнуть.
Любители диет, питающиеся исключительно обезжиренными продуктами, также часто чувствуют себя разбитыми. Дело в том, что им не хватает нужных микроэлементов. Впрочем, и сверхкалорийные блюда такие, как фастфуд, колбасы, жирное мясо лишают человека сил. Дело в том, что они дают очень большую нагрузку на организм.
Идеальным вариантом будет остановиться на правильном сбалансированном питании. К слову, здоровый образ жизни также может избавить метеозависимых людей от страданий во время магнитных бурь.
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