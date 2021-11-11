Уязвимое место российского газопровода нашел глава "Нафтогаза"

Руководящий компанией Юрий Витренко заявил, что ГТС Незалежной превосходит "Северный поток – 2" в ряде моментов. Так, он обнаружил "уязвимость" российского газопровода. Витренко заявил, что это отсутствие резервных труб. У украинской же ГТС их есть несколько. Об этом глава "Нафтогаза" написал в статье для Nv.ua.



Также он похвалился тем, что за газотранспортной системой якобы тщательно следят, а ремонтировать отдельные участи при необходимости можно без остановки всей системы, отмечает "Свободная пресса".

Витренко также считает, что украинская ГТС расположена удобнее, нежели "Северный поток – 2". Он привел в пример транспортировку газа из Центральной Азии в Западную Европу, передает "Общественная служба новостей".

Между тем в России ГТС Незалежной назвали "ржавой рухлядью". спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил, что он несет угрозу экологии, так как может взорваться в любой момент. Газотранспортная система Украины была создана еще во времена СССР и с тех пор ни разу не модернизировалась.