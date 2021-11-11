На Украине похвалились преимуществами ГТС перед "Северным потоком – 2"

На Украине похвалились преимуществами ГТС перед "Северным потоком – 2"
Фото: Uwe Koch / Eibner-Pressefoto via / www.globallookpress.com
Уязвимое место российского газопровода нашел глава "Нафтогаза"

Руководящий компанией Юрий Витренко заявил, что ГТС Незалежной превосходит "Северный поток – 2" в ряде моментов. Так, он обнаружил "уязвимость" российского газопровода. Витренко заявил, что это отсутствие резервных труб. У украинской же ГТС их есть несколько. Об этом глава "Нафтогаза" написал в статье для Nv.ua.

Также он похвалился тем, что за газотранспортной системой якобы тщательно следят, а ремонтировать отдельные участи при необходимости можно без остановки всей системы, отмечает "Свободная пресса".

Витренко также считает, что украинская ГТС расположена удобнее, нежели "Северный поток – 2". Он привел в пример транспортировку газа из Центральной Азии в Западную Европу, передает "Общественная служба новостей".

Между тем в России ГТС Незалежной назвали "ржавой рухлядью". спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил, что он несет угрозу экологии, так как может взорваться в любой момент. Газотранспортная система Украины была создана еще во времена СССР и с тех пор ни разу не модернизировалась.

Источник: Nv.ua ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость328518
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Гость327243
Да вы шо... да как можно? Эта ГТС, с которой так носятся украинские власти, есть наследие эпохи СССР, а все советское у украинских правителей должно быть под запретом. Какие же они лицемеры - в духе этих деятелей эта ГТС должна быть декоммунизирована и, вообще-то, уничтожена...
Не только труба. У хохлов до сих пор "советские территориальные подарки ", которыми они пользуются как своими и где русские люди считаются "некоренными ". Вот такие чудеса шароварной декоммунизации.
Гость327243
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Да вы шо... да как можно? Эта ГТС, с которой так носятся украинские власти, есть наследие эпохи СССР, а все советское у украинских правителей должно быть под запретом. Какие же они лицемеры - в духе этих деятелей эта ГТС должна быть декоммунизирована и, вообще-то, уничтожена...
Гость330396
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Каклы вообще и этот с Нафтогаза вообще не работают что ли? По 10 раз на дню пишут все новые измышления. Газпром же в это время молчком газ добывает и продает :)
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