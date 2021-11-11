На юге Москвы обустроят кордодром – Собянин

На юге Москвы обустроят кордодром – Собянин
Сергей Собянин. Фото: АГН «Москва» / Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Площадку для запуска авиамоделей приведут в порядок по просьбам жителей Чертанова

Москва – это мегаполис, где в каждом районе можно найти место для реализации собственных талантов и интересов. На юге города одной из таких общественных точек притяжения является кордодром у Битцевского леса. Сейчас эта поляна выглядит не очень привлекательно, но уже в следующем году все изменится. По просьбам жителей Чертаново Центральное площадку для запуска авиамоделей благоустроят, сообщил мэр Сергей Собянин.

"Создадим профессиональные площадки для запуска моделей, поставим некапитальный павильон для занятий в авиамодельных кружках и обновим расположенные рядом спортивные и детские площадки",

– анонсировал градоначальник планы по модернизации кордодрома, опубликовав на своем сайте иллюстрации к проекту. После того, как проект будет реализован, члены московского центра авиамодельного спорта получат современные площадки для занятий. Более того, там можно будет проводить соревнования всероссийского и даже международного уровня. А жители окрестных домов получат благоустроенную территорию для прогулок.

Пока концепция благоустройства не принята в окончательном виде, москвичи могут повлиять на нее. Для этого на портале "Активный гражданин" организовано голосование. Там можно оценить предложения специалистов или высказать свои идеи.

Ранее Собянин анонсировал планы благоустройства на 2022 г. парка "Яуза". 

Источник: Сайт Сергея Собянина
Николай ВИКТОРОВ

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