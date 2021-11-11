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Литовский депутат Бронисловас Матялис попал в неловкую ситуацию. Во время видеоконференции консерватор предстал перед коллегами и зрителями в трусах.
Матялис принимал участие в заседании парламента, которое проводилось в режиме онлайн. В какой-то момент у политика зазвонил телефон. Бронисловас решил отвлечься от обсуждения вопросов и ответил на звонок.
Спустя пару секунд разговора депутат встал с места и отошел в сторону. В это самое время на камеру попал элемент нижнего белья серого цвета. Видео опубликовал телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".
По какой-то причине госдеятель решил ограничиться одной рубашкой. По всей видимости, Матялис думал, что ему не придется вставать с места, поэтому не стал стеснять себя штанами.
Невольными свидетелями конфуза стали коллеги политика. Но это не самое страшное, ведь депутата в трусах лицезрели и пользователи "Ютуба". Дело в том, что трансляция велась в прямом эфире.
Неизвестно, какой была реакция Бронисловаса, когда он понял, что произошло. Вполне возможно, что ему хотелось провалиться сквозь землю из-за чувства стыда.
При этом первое место по числу конфузов заслуженно достается президенту США Джо Байдену. Хозяин Овального кабинета и спотыкался, и оговаривался, и застывал в странных позах. Так, недавно американский лидер назвал папу Римского Франциска "самым известным афроамериканским игроком в бейсбол". На странное поведение Байдена обратила внимание журналистка Ольга Скабеева.
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