Политик пренебрег одним элементом одежды

Литовский депутат Бронисловас Матялис попал в неловкую ситуацию. Во время видеоконференции консерватор предстал перед коллегами и зрителями в трусах.

Матялис принимал участие в заседании парламента, которое проводилось в режиме онлайн. В какой-то момент у политика зазвонил телефон. Бронисловас решил отвлечься от обсуждения вопросов и ответил на звонок.

Спустя пару секунд разговора депутат встал с места и отошел в сторону. В это самое время на камеру попал элемент нижнего белья серого цвета. Видео опубликовал телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

По какой-то причине госдеятель решил ограничиться одной рубашкой. По всей видимости, Матялис думал, что ему не придется вставать с места, поэтому не стал стеснять себя штанами.

Невольными свидетелями конфуза стали коллеги политика. Но это не самое страшное, ведь депутата в трусах лицезрели и пользователи "Ютуба". Дело в том, что трансляция велась в прямом эфире.

Неизвестно, какой была реакция Бронисловаса, когда он понял, что произошло. Вполне возможно, что ему хотелось провалиться сквозь землю из-за чувства стыда.

При этом первое место по числу конфузов заслуженно достается президенту США Джо Байдену. Хозяин Овального кабинета и спотыкался, и оговаривался, и застывал в странных позах. Так, недавно американский лидер назвал папу Римского Франциска "самым известным афроамериканским игроком в бейсбол". На странное поведение Байдена обратила внимание журналистка Ольга Скабеева.