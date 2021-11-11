Литовский депутат оконфузился на онлайн-заседании парламента

Литовский депутат оконфузился на онлайн-заседании парламента
Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Политик пренебрег одним элементом одежды

Литовский депутат Бронисловас Матялис попал в неловкую ситуацию. Во время видеоконференции консерватор предстал перед коллегами и зрителями в трусах.

Матялис принимал участие в заседании парламента, которое проводилось в режиме онлайн. В какой-то момент у политика зазвонил телефон. Бронисловас решил отвлечься от обсуждения вопросов и ответил на звонок.

Спустя пару секунд разговора депутат встал с места и отошел в сторону. В это самое время на камеру попал элемент нижнего белья серого цвета. Видео опубликовал телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

По какой-то причине госдеятель решил ограничиться одной рубашкой. По всей видимости, Матялис думал, что ему не придется вставать с места, поэтому не стал стеснять себя штанами.  

Невольными свидетелями конфуза стали коллеги политика. Но это не самое страшное, ведь депутата в трусах лицезрели и пользователи "Ютуба". Дело в том, что трансляция велась в прямом эфире.

Неизвестно, какой была реакция Бронисловаса, когда он понял, что произошло. Вполне возможно, что ему хотелось провалиться сквозь землю из-за чувства стыда.

При этом первое место по числу конфузов заслуженно достается президенту США Джо Байдену. Хозяин Овального кабинета и спотыкался, и оговаривался, и застывал в странных позах. Так, недавно американский лидер назвал папу Римского Франциска "самым известным афроамериканским игроком в бейсбол". На странное поведение Байдена обратила внимание журналистка Ольга Скабеева. 

Источник: Телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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