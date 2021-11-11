Фигуранта признали виновным в организации канала контрабанды

Гражданин Российской Федерации приговорен к трехлетнему сроку в колонии за намерения переправить на Украину комплектующие детали к зенитно-ракетной системе С-300. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.

Согласно приведенным данным, спецслужы пресекли деятельность Д. Михая 1997 года рождения. Известно, что он причастен к организации контрабанды комплектующих из Российской Федерации.

Московский городской суд приговорил Михая к трехлетнему сроку в колонии общего режима за пособничество в контрабанде военной продукции.

Согласно приведенным данным, фигурант два года назад смог реализовать приискание средств к ЗРК, которые затем контрабандным путем должны были переправить на украинскую территорию. В сентябре прошлого года его задержали в Пензе, правоохранительные органы обнаружили ряд улик с документами, указывающие на его виновность.

Как пишет РИА "Новости", соучастником Михая выступал гражданин Украины В. Василенко, который был осужден еще в прошлом году.

Днем ранее Федеральная служба безопасности сообщила о пресечении шпионской деятельности россиянина, который работал на СБУ. Как отмечает источник, в определенный период времени житель Ялты получал задания от спецслужб Украины, занимаясь сбором и передачей сведений, составляющих предмет гостайны. В эти данные также входила информация о сотрудниках ФСБ. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.