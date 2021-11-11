Детсаду в Пушкино грозит проверка после истории со сбежавшим малышом

Мама ребенка не собирается мириться с произошедшим

В детском саду подмосковного Пушкино произошел скандал – малыш ушел с территории и начал гулять по улице. По счастью, все обошелось – местный житель увидел ребенка и унес его обратно.

О произошедшем узнали в социальных сетях. Мама двухлетнего ребенка выразила благодарность тем, кто помог сыну. Сначала малыша увидела из окна одна женщина – хотела выбежать, но, поняв, что не успевает, крикнула гуляющему неподалеку с собакой мужчине. Тот взял малыша и отвел обратно к воспитателям, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Мама ребенка призналась, что в этот садик больше никогда не поведет сына. По счастью, ребенок уже умеет немного говорить – удалось по крупинкам собрать информацию о произошедшем.

Женщина намерена обратиться в прокуратуру, чтобы правоохранительные органы устроили в учреждении проверку.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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