В Москве прошла массовая замена старых газовых плит

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В московских квартирах заменены практически все газовые плиты, срок эксплуатации которых подошел к концу. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
В прошлом году специалисты провели проверку в жилых домах города и обнаружили почти 200 тысяч газовых плит, подлежащих замене по сроку годности или из-за неисправностей. К настоящему моменту заменено уже 98,7% из них, отрапортовали в ответственной службе.
Специалисты напоминают: газовые плиты положено менять через 10-12 лет, передает РИАМО. Лучше всего устанавливать плиты с автоматической системой газового контроля. Она гарантирует, что при случайно погасшем пламени в горелке подача газа будет тут же прервана.
Проводить замену или ремонт газового оборудования должны исключительно сертифицированные сотрудники газового хозяйства столицы.
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