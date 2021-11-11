Столичная подземка стала обладателем престижного трофея

В РФ в рамках конференции "Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика" прошла премия "Транспортная безопасность России – 2021". Победителем был объявлен московский метрополитен. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Комментируя это событие, глава Дептранса, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов отметил, что в последние годы в столице уделяется повышенное внимание к обеспечению безопасности пассажиров в общественном транспорте.

"Помимо настоящих профессионалов, которые работают в нашей службе безопасности, у нас есть и самое современное техническое оснащение: система распознавания лиц, благодаря которой с сентября 2020 года удалось задержать более 2500 человек, находящихся в розыске",

– рассказал Максим Ликсутов.

Напомним, в 2019 г. Служба безопасности метро в Москве была признана лучшим специализированным подразделением в рамках национальной премии "Транспортная безопасность России".

Ранее в московском метро прошли расширенное тестирование системы распознавания лиц для бесконтактной оплаты проезда. Оборудование отработало без сбоев.