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В РФ в рамках конференции "Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика" прошла премия "Транспортная безопасность России – 2021". Победителем был объявлен московский метрополитен. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Комментируя это событие, глава Дептранса, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов отметил, что в последние годы в столице уделяется повышенное внимание к обеспечению безопасности пассажиров в общественном транспорте.
"Помимо настоящих профессионалов, которые работают в нашей службе безопасности, у нас есть и самое современное техническое оснащение: система распознавания лиц, благодаря которой с сентября 2020 года удалось задержать более 2500 человек, находящихся в розыске",
– рассказал Максим Ликсутов.
Напомним, в 2019 г. Служба безопасности метро в Москве была признана лучшим специализированным подразделением в рамках национальной премии "Транспортная безопасность России".
Ранее в московском метро прошли расширенное тестирование системы распознавания лиц для бесконтактной оплаты проезда. Оборудование отработало без сбоев.
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