Лавров о сотрудничестве Мали с российской ЧВК: Они самостоятельно заключают контракты

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Москва, 11 ноября. Мали является суверенным государством и способна самостоятельно выбирать партнеров, даже из части частных военных компаний. Об этом по итогам пресс-конференции с африканским коллегой Абдулаем Диопом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Этот вопрос находится в компетенции законного правительства Мали. Что касается в принципе феномена ЧВК, то мы не имеем никакого отношения к этим структурам, созданным гражданами России.
Они самостоятельно заключают контакты. Если эти договоренности заключаются с законным правительством суверенного государства, то я не понимаю, что здесь можно усматривать негативного", — сказал министр.
Глава внешнеполитического ведомства РФ также напомнил западным партнерам, которые недовольны подобным взаимодействием, что у большинства международных игроков есть собственные частные военные структуры. Последние действуют практически по всему миру и это не вызывает общественного ажиотажа или порицания.
"Рынок услуг ЧВК в области военного сотрудничества и охраны давно был создан и освоен именно западными странами. Среди лидеров рынка находятся США, Великобритания и Франция, у которой около дюжины компаний, действующих по всему миру.
Если кто-то считает, что раскручивание этой высосанной из пальца темы вредит имиджу России, то я думаю, что это скорее бьет по репутации тех, кто этим занимается", – добавил Сергей Лавров.
Ранее премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига утверждал, что взаимодействие с РФ по линии военного сотрудничества может подразумевать в том числе присутствие технического персонала из России. Ряд журналистов западных средств массовой информации утверждает, что на территории республики работает несколько сотен человек из "ЧВК Вагнера".
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