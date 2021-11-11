В эфире "России 1" оценили угрозу белорусского президента перекрыть "Ямал-Европу"

В сегодняшнем эфире политического шоу "60 минут" обсуждали миграционный кризис, который во всю бушует на границе Белоруссии и европейских государств. Так, Ольга Скабеева и эксперты студии одними из первых оценили заявление Александра Лукашенко о том, что Белоруссия в ответ на закрытие границ может перекрыть газопровод "Ямал-Европа".

"Александр Григорьевич, видимо, хочет европейцам отомстить, но забывает, что это наш газопровод. То есть, Александр Григорьевич нам угрожает! Сделали вывод,"

– возмутилась ведущая "60 минут".

Ее поддержал и другой эксперт студии, который заявил, что поздней осенью у многих людей "обострения случаются". И белорусский президент, судя по всему, исключением не стал.

Захар Прилепин и вовсе буквально взорвался, узнав, что на совещании с руководством Совета министров Батька заявил, что идет переброска оружия мигрантам с Донбасса. Говоря об этом, Лукашенко подчеркнул, что держит этот вопрос на контроле, более того, уже успел обсудить его с Владимиром Путиным.

"Донбасс – это лихо. Причем здесь Донбасс? Какое оружие?"

– едва сдерживая смех, поинтересовалась Скабеева.

В эксперт предположил, что белорусский лидер таким образом пытается втянуть Россию в кризис.

Ранее российский эксперт предупредил Лукашенко о плохих перспективах перекрытия газа Европе.