"Обострения случаются": Лукашенко высмеяли на шоу Скабеевой - видео

"Обострения случаются": Лукашенко высмеяли на шоу Скабеевой - видео
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В эфире "России 1" оценили угрозу белорусского президента перекрыть "Ямал-Европу"

В сегодняшнем эфире политического шоу "60 минут" обсуждали миграционный кризис, который во всю бушует на границе Белоруссии и европейских государств. Так, Ольга Скабеева и эксперты студии одними из первых оценили заявление Александра Лукашенко о том, что Белоруссия в ответ на закрытие границ может перекрыть газопровод "Ямал-Европа". 

"Александр Григорьевич, видимо, хочет европейцам отомстить, но забывает, что это наш газопровод. То есть, Александр Григорьевич нам угрожает! Сделали вывод,"

– возмутилась ведущая "60 минут". 

Ее поддержал и другой эксперт студии, который заявил, что поздней осенью у многих людей "обострения случаются". И белорусский президент, судя по всему, исключением не стал. 

Захар Прилепин и вовсе буквально взорвался, узнав, что на совещании с руководством Совета министров Батька заявил, что идет переброска оружия мигрантам с Донбасса. Говоря об этом, Лукашенко подчеркнул, что держит этот вопрос на контроле, более того, уже успел обсудить его с Владимиром Путиным. 

"Донбасс – это лихо. Причем здесь Донбасс? Какое оружие?" 

– едва сдерживая смех, поинтересовалась Скабеева. 

В эксперт предположил, что белорусский лидер таким образом пытается втянуть Россию в кризис. 

 

 

Ранее российский эксперт предупредил Лукашенко о плохих перспективах перекрытия газа Европе. 

Источник: Телеграм-канал "Дмитрий Болкунец" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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