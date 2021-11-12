Какой должна быть оконная фурнитура в домах на берегу водоемов

Жилье с видом на водоем, будь то море, озеро или река, всегда было в особой цене. Однако жизнь рядом с водой может иметь ряд неудобств, например, высокую влажность в доме и неприятные сквозняки. Решить такие проблемы можно с помощью грамотно подобранной фурнитуры для окон.



Как защитить фурнитуру от сырости?

Основная проблема, с которой сталкиваются жители прибрежных зон, – сырость. Чрезмерно влажный воздух покрывает металлические изделия ржавчиной. Особенно быстро коррозия развивается в постройках на берегу моря, потому что там к действию влаги прибавляется разрушающий эффект солей. При этом ржавеют не только фасадные железные элементы, но и те, что находятся внутри дома.

Пластиковые окна более устойчивы к сырости, чем деревянные. Но в них тоже есть металлические детали… Немецкая компания SIEGENIA нашла решение этой проблемы. На фурнитуру системы TITAN для пластиковых окон при производстве наносят специальные покрытия: TITAN Silber и TITAN E-Look.

Для окон в домах прибрежных районов особенно подходит покрытие TITAN E-Look, придающее фурнитуре красивый матово-серый оттенок, как у нержавеющей стали. Это напыление во время испытаний выдержало 1500 часов в камере с солевым туманом. Оно не только устойчиво к влаге и к появлению небольших царапин, но и обладает грязеотталкивающим эффектом.

Комфорт невозможен без герметичного окна

Сырой воздух представляет опасность не только для конструкций из железа. Он легко проникает в помещение, создавая благоприятные условия для появления плесени и грибка на обоях, штукатурке и мебели.

Чтобы сырость и ветер не нарушали уют вашего дома, оконные конструкции должны закрываться максимально плотно, а фурнитура просто обязана выдерживать вес массивных створок и давление самых сильных порывов ветра. Поэтому специалисты по монтажу советуют обратить внимание на верхние и нижние петли из серии TITAN от SIEGENIA. Они рассчитаны на конструкции массой до 130 кг.

А чтобы внезапный порыв ветра не хлопал створками, испытывая их на прочность, установите на своих окнах микролифты и доводчики. Они обеспечат мягкое и плавное закрывание при любых обстоятельствах. Это не только избавит вас от неожиданных шумных хлопков, но и защитит оконные конструкции от внезапных ударных нагрузок.

Защита от лишнего шума

Многие владельцы домов в прибрежной зоне рассчитывают, что здесь они смогут жить в тишине. Ведь рядом не будет дорог, промышленных предприятий. Но нельзя забывать, что источником шума может быть и сам водоем! Грохот волн, пикники отдыхающих, гидроциклы… Все это приведет к тому, что даже в хорошую погоду вам придется плотно закрывать окна. А как же свежий воздух? Ведь именно ради него вы наверняка и решили жить поближе к воде.

Можно наслаждаться свежим воздухом даже при закрытом окне благодаря проветривателю. Он представляет собой компактное устройство, которое можно встроить в откос, в подоконник или стену. Аппарат фильтрует воздух и подает его в помещение. Некоторые модели, например AEROMAT VT с рекуперацией тепла от SIEGENIA, могут предварительно прогревать воздушный поток. Такие устройства очень пригодятся в холодное время года.

Противовзломная защита

Чем красивей берег, на котором находится ваш дом, тем выше риск появления незваных гостей. Поэтому окна, в особенности расположенные на нижних этажах, должны обладать противовзломной защитой. Чтобы она была максимально эффективной, желательно по периметру створки предусмотреть как можно больше точек запирания. У оконной фурнитуры SIEGENIA их может быть до 19 в зависимости от размеров конструкции и комплектации.

Большой плюс – сохранение противовзломной защиты даже во время щелевого проветривания. Этим качеством обладает элемент дооснащения оконной фурнитуры TITAN vent secure от немецкого бренда SIEGENIA.

Фурнитура, которая не портит вид из окна

Решили все вопросы с защитой от сырости, шума и ветра? Пора подумать о красоте окна. Согласитесь, выпирающие петли на раме выглядят не совсем привлекательно. Чтобы такие детали не отвлекали внимания от живописного вида, оснастите свое окно скрытолежащими петлями. Такая фурнитура совершенно незаметна и вписывается в любой дизайн.

Чтобы обойтись без лишних деталей на створке, можно установить также съемную ручку со сдвижной розеткой. Ее Г-образный рычаг снимается, после чего отверстие закрывается специальной выдвижной пластиной.

Уют домов в прибрежных зонах напрямую зависит от правильного выбора фурнитуры для окон. Она помогает сохранить комфортную температуру и влажность, защититься от сквозняков, сырости и непрошенных гостей. С подбором и установкой надежных современных комплектующих вам всегда помогут мастера компании "Русские Окна". Она занимается монтажом светопрозрачных конструкций с 1996 года и за это время успела заслужить доверие тысяч клиентов.