Какие продукты не стоит покупать в магазине

Какие продукты не стоит покупать в магазине
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Некоторая еда может нанести вред организму

Чтобы упростить себе жизнь, некоторые хозяйки покупают готовые продукты. Благодаря этому можно в несколько раз сократить время нахождения на кухне. Однако о пользе данных товаров остается только мечтать.

Расскажем, какие продукты нежелательно приобретать в супермаркетах.

1. Джемы и варенья

Готовые джемы и варенья содержат в своем составе слишком много сахара. Фруктов и ягод в них, наоборот, очень мало. Лучше приготовьте угощение своими руками. В результате вы получите не только вкусное, но и полезное лакомство.

2. Ароматизированная вода

Далеко не все любят обычную воду. Большой популярностью пользуются напитки с различными добавками – например, вода с лимоном и лаймом, минералка с соком вишни или других ягод. На их вкус влияет глюкозно-фруктозный сироп и ароматизаторы, концентрация которых достаточно высока. Это негативно влияет на организм.

3. Бульонные кубики

В бульонных кубиках содержатся глутамат натрия и гидрогенизированный растительный жир. Первая добавка особенно вредна для детей. Она может ухудшить зрение и спровоцировать серьезные аллергические реакции. Что касается второго компонента, то он способен вызвать атеросклероз.  

4. Готовые соусы

Готовые соусы для салатов состоят из различных ароматизаторов, регуляторов кислотности и других вредных для здоровья добавок.

Ранее эксперты рассказали, как сделать полезную еду вкусной. На помощь придут специи, заправка, а также новые рецепты. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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