При благоустройстве старых арбатских улочек планируется сохранить исторические детали и восстановить брусчатку

Большие улицы Арбата в Москве привели в порядок несколько лет назад. На очереди – арбатские переулки. В 2022 году планируется благоустроить 18 переулков, названия которых знакомы не только москвичам, но и гостям столицы –Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский.

Как отметил в своем блоге мэр Сергей Собянин, "переулки Арбата – это особый мир, где буквально каждое здание – история". Однако это не только центр притяжения туристов. Здесь люди живут, работают, ходят в школы, в поликлиники. Здесь расположены иностранные посольства и главное здание МИД РФ. Поэтому работы по благоустройству здесь нужно проводить особенно осторожно.

"В ходе бережного и аккуратного благоустройства мы планируем добавить арбатским переулкам больше зелени, тишины и комфорта",

– заверил Сергей Собянин. Особое внимание будет уделено историческим деталям. Так, планируется восстановить брусчатку и мощение плитами из известняка, если они были там прежде. Крышки канализационных люков, таблички – все сохранившиеся артефакты прошлого будут отреставрированы и возвращены на место.

В переулках появится больше исторически стилизованных фонарей со специальными шторками, чтобы свет от них не падал в окна. Не останется висящих над головой проводов, хаотично припаркованных автомобилей – для них оборудуют специальные "карманы". Тротуары для пешеходов расширят. Для общей безопасности и снижения скорости движения машин уложат "лежачих полицейских".

Дополнительный комфорт и привлекательность переулкам придадут более 500 новых деревьев и кустарников, которые планируется высадить в ходе работ. Также там установят 16 зарядных станций для электромобилей, ведь все больше москвичей пересаживаются на этот экологичный вид транспорта.

Увидеть макеты арбатских переулков после благоустройства можно на сайте Сергея Собянина. Но у москвичей есть шанс повлиять на окончательный план работ. Для этого на портале "Активный гражданин" запущено голосование, где жители города могут высказать свои идеи.

Ранее аналогичные опросы стартовали по поводу благоустройства парка в Покровском-Стрешневе, кордодрома в Битцевском лесу и др.