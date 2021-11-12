Странное приветствие Меркель удивило королеву Дании

Странное приветствие Меркель удивило королеву Дании
Ангела Меркель. Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Фрау поняла, что допустила оплошность

Недавно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель встретилась с королевой Дании Маргрете II, которая приехала в Берлин с рабочим визитом. Немецкий политик оконфузилась, когда решила поприветствовать высокопоставленную гостью странным жестом.

На необычное приветствие обратило внимание издание Welt. Соответствующее видео появилось в официальном телеграм-канале "Известий".

На записи запечатлен момент, как Маргрете II выходит из машины и направляется к Меркель. Завидев королеву Дании, исполняющая обязанности канцлера ФРГ сжала правую руку в кулак и вытянула ее, желая поздороваться.

Странное приветствие немецкого политика удивило датскую королеву. Выдержав небольшую паузу, она приложила ладонь к груди, тем самым продемонстрировав отказ от рукопожатий. Жест Ангелы скорее всего показался ей неуместным.

По всей видимости, Меркель стало неловко из-за своей оплошности. Она повторила жест гостьи, как бы извиняясь за выставленный кулак, передает телеканал "360".

Ранее появилась информация о том, что Меркель удивила российских поваров своими вкусовыми пристрастиями. Необычные предпочтения фрау в еде раскрылись во время ее визита в Томск в 2006 году. Тогда немецкий политик вместе с президентом РФ Владимиром Путиным отправилась в местный ресторан. Канцлер ФРГ высоко оценила котлеты из медвежьего мяса. 

Источник: Welt ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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