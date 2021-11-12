Ограничения вступают в силу с 12 ноября

Белорусский национальный авиаперевозчик "Белавия" на фоне эскалации миграционного кризиса отказалась от перевозки граждан целого ряда азиатских государств. Услугами авиакомпании больше не смогут воспользоваться обладатели паспортов Ирака, Сирии и Йемена.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба компании. Ограничения распространятся только на рейсы из Турции в Белоруссию. Они всыпают в силу уже в пятницу, с 12 ноября. Гражданам, попавшим под запрет, "Белавия" предлагает полный возврат денежных средств за покупку билетов.

Примечательно, что аналогичное решение приняло и руководство турецкого перевозчика Turkish Airlines. По данным РИА Новости, граждане вышеуказанных стран больше не смогут воспользоваться рейсами до Минска.