"Белавия" отказалась от перевозки в Белоруссию граждан ряда стран

Ограничения вступают в силу с 12 ноября

Белорусский национальный авиаперевозчик "Белавия" на фоне эскалации миграционного кризиса отказалась от перевозки граждан целого ряда азиатских государств. Услугами авиакомпании больше не смогут воспользоваться обладатели паспортов Ирака, Сирии и Йемена.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба компании. Ограничения распространятся только на рейсы из Турции в Белоруссию. Они всыпают в силу уже в пятницу, с 12 ноября. Гражданам, попавшим под запрет, "Белавия" предлагает полный возврат денежных средств за покупку билетов.

Примечательно, что аналогичное решение приняло и руководство турецкого перевозчика Turkish Airlines. По данным РИА Новости, граждане вышеуказанных стран больше не смогут воспользоваться рейсами до Минска.

Источник: Белавия ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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