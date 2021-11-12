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Белорусский национальный авиаперевозчик "Белавия" на фоне эскалации миграционного кризиса отказалась от перевозки граждан целого ряда азиатских государств. Услугами авиакомпании больше не смогут воспользоваться обладатели паспортов Ирака, Сирии и Йемена.
Соответствующее заявление распространила пресс-служба компании. Ограничения распространятся только на рейсы из Турции в Белоруссию. Они всыпают в силу уже в пятницу, с 12 ноября. Гражданам, попавшим под запрет, "Белавия" предлагает полный возврат денежных средств за покупку билетов.
Примечательно, что аналогичное решение приняло и руководство турецкого перевозчика Turkish Airlines. По данным РИА Новости, граждане вышеуказанных стран больше не смогут воспользоваться рейсами до Минска.
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