Умер писатель-сатирик Коклюшкин

Умер писатель-сатирик Коклюшкин
Виктор Коклюшкин. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Автора не стало на 76-м году жизни

Ушел из жизни выдающийся писатель, сатирик, сценарист и колумнист Виктор Коклюшкин. Об этом сообщают "Вести-24.

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Коклюшкин написал более 10 книг и множество юмористических монологов. Произведения автора на сцене исполняли знаменитые юмористы, например, Евгений Петросян, Ефим Шифрин, Клара Новикова и многие другие. 

Виктор Михайлович и сам не раз блистал на сцене. Он выступал в "Аншлаге", "Кривом зеркале", "Смехопанораме". Рассказы и выступления Коклюшкина составляют золотой фонд советского и российского юмора.

Среди знаменитых монологов его авторства: "Але, Люся", "Мы с Петькой", "Одноклассники" и другие. 

Коклюшкин был дважды женат. От первого брака у него осталась дочь Эльга. От второго с Ольгой Злотник – сын Ян.

Источник: "Вести-24" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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