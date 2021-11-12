Дезинфекция метро в Москве проводится в усиленном режиме

Дезинфекция метро в Москве проводится в усиленном режиме
Фото: АГН «Москва» / Андрей Никеричев
Поездки в общественном транспорте делают максимально безопасными

В Москве проводится усиленная дезинфекция метро. Поручни эскалаторов, ручки дверей, пассажирская зона обрабатываются каждые два часа, а ночью полной дезинфекции подвергается весть станционный комплекс метрополитена.

Несмотря на пандемию, общественный транспорт в столице не снижает интенсивности перевозок. Это нужно, чтобы избежать толчеи и максимально сократить число социальных контактов. Защитить горожан от COVID-19 помогает и санитарная обработка вагонов метро и электричек, салонов автобусов и трамваев, которая с весны 2020 г. проводится особенно тщательно. На это обратил внимание мэр Сергей Собянин.

Первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов уточнил, что в приписном парке метро состоит шесть тысяч вагонов. Каждый перед выходом на линию и во время ожидания в электродепо проходит обработку дезинфицирующими средствами.

Кроме того, в столичной подземке везде установлены санитайзеры для рук, а сотрудники следят за соблюдением пассажирами масочного режима. Нарушителям выписывают штраф.

Ранее московское метро стало победителем национальной премии "Транспортная безопасность России – 2021".

Источник: mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

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