Как остановить травлю ребенка в школе: специалисты подготовили рекомендации

Как остановить травлю ребенка в школе: специалисты подготовили рекомендации
Фото: depositphotos.com
В Москве запустили онлайн-проект против детского буллинга

По статистике, каждый третий школьник в РФ сталкивается с травлей со стороны одноклассников или сам выступает в роли агрессора. Учителя и родители не всегда способны распознать, обычный ли это детский конфликт или настоящий буллинг. Решить проблему призван специальный проект портала "Школа. Москва".

Сайт разделен на несколько блоков: "Теория", "Я – ученик", "Я – родитель", "Я – учитель". В каждом на доступном целевой аудитории языке рассказывается, что такое буллинг, в чем его опасность, как его избежать.

"Зачастую ни родители, ни сами дети, ни учителя не знают, как справиться с проблемой буллинга, куда обратиться за помощью. Именно поэтому мы объединили знания и умения профессионалов своего дела на одном сайте",

– рассказала руководитель PR-службы Департамента образования и науки Москвы Наталья Цымбаленко.

В рамках проекта на портале "Школа. Москва" собраны полезные материалы от ведущих экспертов, которые занимаются профилактикой и борьбой со всеми видами травли и буллинга. Здесь представлены статьи, памятки, инструкции, советы, видеоролики, онлайн-тесты и другая информация, которая поможет справиться с проблемой буллинга в детском коллективе.

Напомним, что с марта 2019 года по инициативе Московского правительства на базе круглосуточного телефона неотложной психологической помощи “051” реализуется проект “Ребенок в опасности”. Подросток, испытывающим жестокое обращение как со стороны взрослых, так и сверстников, может в любое время позвонить по этому номеру и получить квалифицированную психологическую помощь.

Источник: mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

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