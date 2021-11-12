Глава России отдал дань традиции

Сегодня, 12 ноября, проходит саммит лидеров форума АТЭС. Российский главнокомандующий Владимир Путин поучаствовал в важном мероприятии с помощью видеосвязи. Многие обратили внимание на необычное одеяние главы российского государства.



На форумах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества установилась традиция, согласно которой все участники мероприятия надевают наряды с элементами национального костюма страны-председательницы собрания. На этот раз лидеры государств собрались под председательством Новой Зеландии, отмечает "МИР24".

Несмотря на удаленный формат участия, Владимир Владимирович поддержал заведенный обычай и накинул поверх костюма шарф с рисунком маорийского национального орнамента. Таким образом, сегодня на плечах российского главнокомандующего красуется шарф насыщенного голубого цвета с замысловатым белым орнаментом. Фотографию президента в национальной новозеландской накидке публикуют авторы телеграм-канала RIA Kremlinpool.

Сообщается, что организаторы мероприятия со стороны Новой Зеландии накануне отправили всем участникам форума соответствующие шарфы. Традиционная накидка сделана из шерсти овец-мериносов, которые водятся только в этом островном государстве. Из-за высокого качества данный материал используется даже для пошива одежды для космонавтов.

К слову, недавно на видео попал момент, когда глава России отчитывал министра транспорта. Из-за нерадивости некоторых госслужащих президенту пришлось лично разбираться в проблемах с грузами на Дальнем Востоке.