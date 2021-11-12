Кандидат в президенты США назвал себя "молодым Путиным"

Кандидат в президенты США назвал себя "молодым Путиным"
Фото: AUG / face to face / www.globallookpress.com
Рэпер также страдает от ментального заболевания

Считающий себя Богом американский артист Канье Уэст, или же как теперь его зовут после недавней смены имени – Йе, заявил, что является молодым Путиным. Об этом он рассказал в подкасте Drink Champs.

Во время шоу рэпер указал, что он как "молодой Путин", сперва вызвав смех других гостей в студии. Однако артист не стал отступать, пытаясь аргументировать свою точку зрения. 

По его словам, культура подобна нефти – она представляет собой энергию. 

"Я был королем культуры в течение последних 20 лет – и останусь еще на протяжении двух тысяч лет", – заявил артист.

Видео-фрагмент передачи приводит телеграм-канал Super.ru. 

Напомним, Канье Уэст баллотировался в президенты США в 2020 году, конкурируя с Джо Байденом. По итогам выборов он набрал более 66 тысяч голосов в 12 штатах – в каждом из них он не превысил порога в 0,4% голосов. 

Также артист страдает от биполярного аффективного расстройства. В 2016 он лечился в психиатрической клинике после обострения болезни. 

Источник: Drink Champs
Роман ИГНАТОВ

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