Переплюнул падение на трапе: Байден опозорился во время поздравления ветеранов

Переплюнул падение на трапе: Байден опозорился во время поздравления ветеранов
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Теперь американцы считают своего президента расистом

Каждый раз, когда Джо Байден появляется на публике, он выкидывает что-то новенькое. Пока пользователи активно обсуждают очередной конфуз американского президента в Сети, Белый дом судорожно пытается замести следы провала. Но то, что устроил демократ на вчерашней встрече, посвященной Дню ветеранов, не забудут еще долго. 

Теперь, как считают западные СМИ, спотыкание на трапе самолета – не самый яркий конфуз Байдена. Американец, выступая накануне, вспомнил о своеобразном подвиге темнокожего баскетболиста Сатчела Пейджа. Спортсмен был уже в возрасте, но это не помешало ему удачно бросить мяч. 

"Я взял на вооружение подход великого негра", 

– уверенно заявил Байден.

Социальные сети тут же взорвались. Американцы окрестили своего действующего лидера расистом. 

"Самое высокомерное в Байдене и его “негритянской” ситуации то, что он не будет извиняться или обращаться к ней. Они все будут просто двигаться дальше, как будто он ничего не сказал", "Байден использовал запрещенное Обамой слово “негр”,  "Итак, мы злились на Трампа, но Байден называет нас неграми, и никто ничего не говорит?", "Вы всегда защищаете Джо Байдена, который является республиканцем-расистом", "Сами по себе промахи оскорбительны. Он должен отвечать за всю нашу страну", 

– возмущаются в Сети. 

Ранее Борис Джонсон шокировал детей предложением скармливать людей животным. 

Источник: The Sun ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость329364
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Ну что взять с больного да тем более старика? Анализы точно плохие будут. А по сути то что у пьяного на уме у Бидона на языке вс силу демнции вот такая вся демократия в пиндосии сплошное вранье.
Гость330822
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М
вот жешь,ну старичек,нет в сша лучше и удобней для еврейского капитала сегодня кандидата,главное чтоп под ногами не путался и пукал громко
Ваш дедан из бункера только пердит, еврейского капитала у вас не было и не будет
М
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вот жешь,ну старичек,нет в сша лучше и удобней для еврейского капитала сегодня кандидата,главное чтоп под ногами не путался и пукал громко
1
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