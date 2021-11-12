Теперь американцы считают своего президента расистом

Каждый раз, когда Джо Байден появляется на публике, он выкидывает что-то новенькое. Пока пользователи активно обсуждают очередной конфуз американского президента в Сети, Белый дом судорожно пытается замести следы провала. Но то, что устроил демократ на вчерашней встрече, посвященной Дню ветеранов, не забудут еще долго.

Теперь, как считают западные СМИ, спотыкание на трапе самолета – не самый яркий конфуз Байдена. Американец, выступая накануне, вспомнил о своеобразном подвиге темнокожего баскетболиста Сатчела Пейджа. Спортсмен был уже в возрасте, но это не помешало ему удачно бросить мяч.

"Я взял на вооружение подход великого негра",

– уверенно заявил Байден.

Социальные сети тут же взорвались. Американцы окрестили своего действующего лидера расистом.

"Самое высокомерное в Байдене и его “негритянской” ситуации то, что он не будет извиняться или обращаться к ней. Они все будут просто двигаться дальше, как будто он ничего не сказал", "Байден использовал запрещенное Обамой слово “негр”, "Итак, мы злились на Трампа, но Байден называет нас неграми, и никто ничего не говорит?", "Вы всегда защищаете Джо Байдена, который является республиканцем-расистом", "Сами по себе промахи оскорбительны. Он должен отвечать за всю нашу страну",

– возмущаются в Сети.

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