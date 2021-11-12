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В социальных сетях распространились фотографии фасада здания станции переливания крови, расположенной в подмосковном Подольске. Кадры вызвали бурные обсуждения, так как стены здания этого медучреждения выглядят весьма ужасающе: складывается впечатление, что они залиты чем-то красным, похожим на кровь.
В интернет-пространстве стали активно обсуждать необычный внешний вид здания. Многие отметили, что вряд ли рискнули бы посетить такое "кровавое" заведение.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в пресс-центре местной администрации рассказали, что некоторое время назад здание отремонтировали, однако фасад почему-то оставили, как есть.
К слову, недавно в Московской области школьник лишился пальца во время выполнения домашнего задания.
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