Вид медицинского учреждения заставляет содрогнуться

В социальных сетях распространились фотографии фасада здания станции переливания крови, расположенной в подмосковном Подольске. Кадры вызвали бурные обсуждения, так как стены здания этого медучреждения выглядят весьма ужасающе: складывается впечатление, что они залиты чем-то красным, похожим на кровь.



В интернет-пространстве стали активно обсуждать необычный внешний вид здания. Многие отметили, что вряд ли рискнули бы посетить такое "кровавое" заведение.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в пресс-центре местной администрации рассказали, что некоторое время назад здание отремонтировали, однако фасад почему-то оставили, как есть.

К слову, недавно в Московской области школьник лишился пальца во время выполнения домашнего задания.