"Залитая кровью" станция переливания перепугала жителей Подмосковья

Вид медицинского учреждения заставляет содрогнуться

В социальных сетях распространились фотографии фасада здания станции переливания крови, расположенной в подмосковном Подольске. Кадры вызвали бурные обсуждения, так как стены здания этого медучреждения выглядят весьма ужасающе: складывается впечатление, что они залиты чем-то красным, похожим на кровь.

В интернет-пространстве стали активно обсуждать необычный внешний вид здания. Многие отметили, что вряд ли рискнули бы посетить такое "кровавое" заведение.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в пресс-центре местной администрации рассказали, что некоторое время назад здание отремонтировали, однако фасад почему-то оставили, как есть.

К слову, недавно в Московской области школьник лишился пальца во время выполнения домашнего задания.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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