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Дмитрий Песков сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Пресс-секретарь отметил, что привился "Спутником Лайт", хотя у него был высокий уровень антител.
"ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, не взирая на антитела",
– объяснил чиновник.
Рассказал голос Кремля и побочных эффектах. По его словам, у него держалась температура в течение одного дня.
Ранее Песков ответил на вопрос о сокращении срока действия QR-кодов.
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