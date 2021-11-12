Пресс-секретарь поставил "Спутник Лайт"

Дмитрий Песков сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".

Пресс-секретарь отметил, что привился "Спутником Лайт", хотя у него был высокий уровень антител.

"ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, не взирая на антитела",

– объяснил чиновник.

Рассказал голос Кремля и побочных эффектах. По его словам, у него держалась температура в течение одного дня.

Ранее Песков ответил на вопрос о сокращении срока действия QR-кодов.