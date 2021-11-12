Несмотря на высокие антитела: Песков привился от коронавируса

Пресс-секретарь поставил "Спутник Лайт"

Дмитрий Песков сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Пресс-секретарь отметил, что привился "Спутником Лайт", хотя у него был высокий уровень антител. 

"ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, не взирая на антитела", 

– объяснил чиновник. 

Рассказал голос Кремля и побочных эффектах. По его словам, у него держалась температура в течение одного дня. 

Ранее Песков ответил на вопрос о сокращении срока действия QR-кодов. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

В России высказались о мерах предосторожности в адрес Украины на фоне тревоги США

Угрозы Киева нельзя оставлять без внимания

"Обращаюсь к друзьям": Зеленский умоляет Вашингтон остановить "Северный поток-2"

Лидер Незалежной призвал Америку и ЕС навсегда прекратить "газовый шантаж"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей