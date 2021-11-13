Собянин рассказал о благоустройстве территории возле Казанского вокзала

В скором будущем Новорязанскую улицу будет не узнать

Столичная администрация прикладывает большие усилия для улучшения внешнего вида Москвы и повышения уровня комфортности главного города России для местных жителей и гостей Белокаменной. Так, на будущий год власти Москвы запланировали провести масштабный ребрендинг территории возле Казанского вокзала. Об этом рассказал глава города Сергей Собянин.



Изменения коснутся Новорязанской улицы и соседних – Ольховской улицы, Басманного переулка и других. Стоит отметить, что сейчас вид этой части российской столицы оставляет желать лучшего. Территория находится прямо рядом с Казанским вокзалом, неподалеку расположены еще две железнодорожные гавани – Ленинградский и Ярославский вокзалы. Разумеется, такое соседство приносит с собой негативный отпечаток в виде шумных толп, загрязнения пространства и износа тротуаров и улиц.

Такое положение дел не устраивает городскую администрацию. В ближайшее время власти собираются провести серьезную работу над этой зоной. На будущий год запланированы работы по расширению тротуаров и посадке деревьев. Также будут созданы новые места для отдыха.

На месте пустынной зоны у станции метрополитена "Комсомольская" появится большой и уютный сквер. Теперь это место превратится в точку притяжения москвичей и гостей города – прогулка в окружении зеленых насаждений всегда приятна и полезна для здоровья.

Одной из причин, почему московские власти обратили внимание на Новорязанскую улицу стало то, что уже в 2023-м году в расположенные на ней гаражи архитектора Константина Мельникова переедет полюбившийся горожанам Музей московского транспорта. Благоустроенная туристическая зона даст этому месту новое дыхание.

При этом жители города могут высказать свое мнение по поводу предложенного властями проекта благоустройства. Свою позицию можно выразить на портале "Активный гражданин".