По словам астролога, многие будут вынуждены ответить за свои ошибки

За несколько месяцев до наступления нового года эксперты обращаются к предсказаниям известных провидцев, чтобы узнать, чего ждать от будущего. В этот раз они вспомнили пророчество российской целительницы Джуны, которое касается 2022 года.

Джуна считала, что в 22 году экономический кризис пойдет на спад. А все сложности, которые были до этого, провидица трактовала как переход из одной системы в другую. Предприниматели и бизнесмены будут вынуждены изменить методы действий и научиться по-новому зарабатывать деньги.

Целительница была уверена, что в 2022 году многие страны будут вовлечены в Третью мировую войну. Причем начаться она должна была в 2020 году, а закончиться – в 2025-м.

Некоторые эксперты считают, что Джуна тогда имела в виду пандемию COVID-19. Мол, астролог увидела большое количество жертв и подумала, что это связано с военными действиями. Однако коронавирус тоже начался в 2020 году и спровоцировал гибель более пяти миллионов человек по всему миру.

Провидица заявила, что у Запада не получится сломить Россию. Отношения между РФ и США постепенно начнут налаживаться, и народы двух стран перестанут бояться возможной войны, передает "7 дней".

2022 год принесет и различные сложности. Среди них – обострение напряжения внутри страны, деградация общества и упадок культуры. Многие будут вынуждены ответить за все свои ошибки.

Джуна скончалась 8 июня 2015 года в возрасте 65 лет.

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