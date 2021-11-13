Белоруссия организует для беженцев лагерь на границе с Польшей

На месте работают спасатели и волонтеры

Белорусская сторона начала оказывать помощь беженцам, которые застряли на границе с Польшей. По поручению президента Республики Александра Лукашенко к месту стихийного лагеря привезли палатки и электрогенератор для обогрева.

В палатках будут питаться и греться мигранты. Также они смогут получить там медицинскую помощь, передает РИА "Новости". Внимание уделяется в первую очередь женщинам и детям.

На месте работают спасатели, волонтеры, а также представители силовых ведомств из Белоруссии. Они расчищают территорию, чтобы организовать нормальный лагерь для беженцев.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, толпа беженцев направилась к границе Белоруссии с Польшей. Их целью было попасть в Европу. Однако Варшава отказалась пропускать мигрантов и стянула войска. 

Ранее в Польше перечислили три сценария развития ситуации с беженцами. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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